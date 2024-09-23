Банк России выпустил памятные монеты «Ежик в тумане»

Банк России начал выпуск монет серии «Российская (советская) мультипликация», посвященные мультику «Ежик в тумане». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Ежик в тумане» был снят всемирно известным режиссером Юрием Норштейном в 1975 году на студии «Союзмультфильм». Трогательный образ ежика завоевал любовь и взрослых, и детей. Фильм стал действительно культовым для многих поколений не только в России, но и во всем мире. В 2003 году на международном мультипликационном фестивале в Токио «Ежик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Всего у картины более 40 наград», – отметил ЦБ.

Центробанк выпустит три варианта памятных монет: серебряную номиналом 3 рубля, из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей, из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей. Тираж серебряных монет – 7 тысяч штук, из стали с никелевым покрытием – 850 тысяч штук, из медно-никелевого сплава с цветным покрытием – 150 тысяч штук.

На оборотной стороне монет расположено изображение героя мультфильма, стоящего на холмике, на фоне пейзажа и тумана; вверху слева по окружности имеется рельефная надпись «Ежик в тумане».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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