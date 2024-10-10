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Четверг, 10 октября 2024, 20:07 мск

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Банк России отменил ограничения по стоимости ипотеки

Совет директоров Банка России принял решение не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по ипотечным потребительским кредитам на покупку (строительство) жилья или земельного участка. Как сообщила пресс-служба регулятора, решение действует с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года.

В Центробанке пояснили, что такая мера позволит банкам отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации в основных сегментах финансового рынка, в том числе сложившиеся под влиянием решений по ключевой ставке, без риска нарушить требования закона по предельному уровню ПСК.

«Тем самым сохранится возможность получения ипотечных кредитов заемщиками – хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного завышения стоимости жилья», – уточнили в ЦБ.

Как отмечается, риски увеличения долговой нагрузки ипотечных заемщиков будут ограничены уже действующими макропруденциальными надбавками. Чтобы ипотечные кредиторы смогли лучше адаптироваться к изменению рыночных условий, Банк России рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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