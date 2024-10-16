Компании заявили об ухудшении ситуации с кредитованием

В России ухудшились условия кредитования предприятий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Банка России.

«В октябре текущего года за кредитами обращались 35,0% опрошенных предприятий (в сентябре – 33,2%). По их мнению, ужесточение условий кредитования в октябре продолжилось. Оценки обновили минимум с мая 2022 года», – говорится в материалах ЦБ.

В частности, компании отмечали повышение процентных ставок, прежде всего, по действующим кредитам с плавающей ставкой. Сельскохозяйственные предприятия сообщали о снижении доступности льготных кредитов из‑за исчерпания лимитов в регионах по ряду программ льготного кредитования.

Напомним, в настоящее время ключевая ставка повышена до 19% годовых. Глава «Северстали» Алексей Мордашов заявлял, что повышение ключевой ставки тормозит развитие бизнеса, ведет к замедлению экономики и повышает инфляцию, против которой пытается бороться Банк России.

Вместе с тем аналитики обращают внимание, что в России ставки по корпоративным вкладам повысились до максимальных значений за последние десять лет. Бизнес привлекает все больше средств на депозиты, не пуская их в оборот. В таких условиях замедление экономического роста неизбежно. При этом Банк России допускает дальнейшее повышение ключевой ставки.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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