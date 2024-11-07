В мошеннической базе ЦБ оказались ничего не подозревающие россияне

В базе мошенников Банка России оказались люди, которые не замешаны в преступных схемах. Чаще всего аферисты использовали их украденные данные для открытия счетов и вывода похищенных средств. Пострадавшие лишились права на банковские услуги.

Данные легальных клиентов российских банков попали в базу ЦБ с реквизитами мошеннических счетов, из-за чего у них возникли проблемы с обслуживанием в кредитных организациях, пишет РБК со ссылкой на источники в крупных банках. Наличие проблемы подтвердили в Ассоциации банков России (АБР). Для ее решения регулятор и кредитные организации разрабатывают законодательный механизм.

База «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента» формируется на основе информации о счетах физических и юридических лиц, которую Центробанку направляют банки и другие операторы платежных систем. Она содержит сведения о совершенных операциях, плательщиках и получателях денежных средств и прочее. Как пояснил представитель регулятора, включение в базу осуществляется на основе определенных правил и алгоритмов, поэтому риск необоснованного попадания сведений в список мошенников минимален.

По словам экспертов, физлица могли оказаться в базе данных ЦБ, если их персональные данные были слиты и использованы злоумышленниками для открытия счетов, на которые они переводили украденные денежные средства. Это создает серьезные проблемы для добросовестных клиентов, которые становятся жертвами чужих действий. У таких клиентов возникают сложности: из-за нахождения их данных в базах МВД и ЦБ они не могут совершать операции ни в одном банке.

Ситуация усугубилась из-за поправок в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», вступивших в силу летом 2024 года. Согласно нововведениям, банки должны на два дня блокировать денежные переводы, в случае если реквизиты получателя содержатся в указанной базе данных ЦБ.

В настоящее время идет проработка возможности вариантов создания банками и регулятором законодательного механизма, который позволит добросовестным клиентам, у которых украли персональные данные, доказать свою легитимность в банках, где они обслуживаются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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