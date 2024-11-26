Банк России ещё сильнее повысил курс доллара

Сегодня Банк России вновь повысил курс американской валюты, стоимость которой достигла нового рекордного значения с 2022 года. Завтра, 27 ноября, доллар будет официально стоить больше 105 рублей, а евро – выше 110.

Как следует из данных на сайте регулятора, курс «американца» составит 105,0604 рубля, «европейца» – 110,4943 рубля. Китайский юань подорожает до 14,4449 рубля.

Аналитики «БКС Экспресс» обращают внимание, что давление на рубль продолжает оказывать большая геополитическая неопределенность, которая в том числе усиливает угрозу более длительного периода повышенных бюджетных расходов.

«Это усугубляется недостаточным поступлением валютной выручки, как из-за сокращения экспорта под действием санкций и снижения нефтяных цен, так и введения санкционных мер против Газпромбанка», – отмечают эксперты в своем обзоре.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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