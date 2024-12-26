ЦБ отобрал лицензию у банка «Гарант-Инвест»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Гарант-Инвест», сообщает пресс-служба регулятора. В ЦБ отметили, что по величине активов кредитная организация занимала 168 место в отечественной банковской системе.

Банк лишился лицензии из-за нарушений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов регулятора. В течение последнего года ЦБ неоднократно применял к финансовой организации меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.

По информации Центробанка, недавняя ревизия наличных денежных средств в хранилище ценностей банка, которая проводилась во время внеплановой инспекционной проверки кредитной организации, выявила крупную недостачу.

Вместе с тем, как указали в ЦБ, формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату банком капитала, в связи с чем возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.

Центробанк также аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банк «Гарант-Инвест» является участником системы страхования вкладов, поэтому клиентам будут возвращены суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Агентство по страхованию вкладов планирует начать выплаты вкладчикам не позднее 9 января 2025 года, говорится в сообщении госкорпорации.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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