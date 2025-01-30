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Четверг, 30 января 2025, 21:06 мск

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Мировые цены на нефть возобновили рост

Мировые цены на нефть возобновили рост. На лондонской бирже ICE стоимость мартовских фьючерсов на североморское «черное золото» Brent поднялась почти до $77 за баррель после падения до $75.

К 20:00 мск контракты торговались на отметке $76,8 за баррель. В то же время американская нефть марки WTI также продавалась с повышением на уровне $72,7.

Ранее президент США Дональд Трамп дал однозначно понять, что будет добиваться снижения стоимости «черного золота».

Лондон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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