Мировые цены на нефть возобновили рост. На лондонской бирже ICE стоимость мартовских фьючерсов на североморское «черное золото» Brent поднялась почти до $77 за баррель после падения до $75.

К 20:00 мск контракты торговались на отметке $76,8 за баррель. В то же время американская нефть марки WTI также продавалась с повышением на уровне $72,7.

Ранее президент США Дональд Трамп дал однозначно понять, что будет добиваться снижения стоимости «черного золота».

Лондон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube