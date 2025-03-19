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Среда, 19 марта 2025, 19:18 мск

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Валютные «качели»: официальный курс евро вырос почти на 3 рубля

Банк России повысил официальные курсы основных иностранных валюта на завтра, 20 марта. Больше всего подорожал евро – более чем на три рубля.

Из данных Центробанка следует, что курс «европейца» увеличился на 3,26 рубля до 90,83 рубля, американского доллара – на 1,35 рубля до 82,85 рубля.

Официальный курс юаня повышен на 21 копейку до 11,43 рубля.

В последние дни Банк России регулярно принимал противоположные решения – понижал курсы основных валют.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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