Валютные «качели»: официальный курс евро вырос почти на 3 рубля

Банк России повысил официальные курсы основных иностранных валюта на завтра, 20 марта. Больше всего подорожал евро – более чем на три рубля.
Из данных Центробанка следует, что курс «европейца» увеличился на 3,26 рубля до 90,83 рубля, американского доллара – на 1,35 рубля до 82,85 рубля.
Официальный курс юаня повышен на 21 копейку до 11,43 рубля.
В последние дни Банк России регулярно принимал противоположные решения – понижал курсы основных валют.
Москва, Светлана Антонова
© 2025, РИА «Новый День»