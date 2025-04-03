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Четверг, 3 апреля 2025, 17:52 мск

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Мировые цены на нефть обвалились

Мировые цены на нефть обвалились примерно на 7%. На торгах на лондонской бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 19 марта опустилась ниже $70.

На 15:45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 6,7% – до $69,93 за баррель, майских фьючерсов на американское «черное золото» марки WTI – на 7,25%, до $66,51, уточняет «Прайм».

Как отмечают аналитики, обвал котировок связан не только с введением американских торговых пошлин, но и новостями о том, что восемь стран ОПЕК+ с мая ускорят наращивание добычи нефти.

Reuters обращает внимание, что давление на рынок оказали также данные американского Управления энергетической информации, показавшие, что запасы сырой нефти в США выросли на 6,2 млн баррелей на прошлой неделе, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 2,1 млн баррелей.

Лондон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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