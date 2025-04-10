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Четверг, 10 апреля 2025, 19:28 мск

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Центробанк сообщил о рекордных международных резервах России

Фото: pixabay

Международные резервы России увеличились до $658 млрд, что является новым историческим рекордом. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 4 апреля составили 658,0 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 12,4 миллиарда, или на 1,9 процента, главным образом из-за положительной переоценки», – говорится в сообщении Банка России.

Предыдущий исторический рекорд в $650,4 млрд был зафиксирован 21 марта.

Напомним, международные (золотовалютные) резервы – высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

После начала специальной военной операции западные страны «заморозили» порядка $300 млрд российских активов, в том числе из резервов.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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