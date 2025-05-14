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Среда, 14 мая 2025, 21:05 мск

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Инфляция в России держится выше 10%

Инфляция в России на 12 мая составила 10,09% по сравнению с прошлогодним уровнем. Об этом говорится в обзоре министерства экономического развития на основе данных Росстата.

Больше всего подорожала плодоовощная продукция – на 22,60%, хотя в целом продовольствие увеличилось в стоимости на 12,7% в годовом сравнении.

Непродовольственные товары прибавили в цене 5,14%, но при этом автомобильное топливо подорожало на 12,20%.

Туристические и бытовые услуги выросли в стоимости в среднем на 12,15%.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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