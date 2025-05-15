Золотовалютные резервы России обновили рекорд

Объем международных резервов России увеличился на 7,1 млрд и достиг нового рекордного уровня в $687,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 9 мая 2025 года составили 687,3 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 7,1 миллиарда долларов США, или на 1,0%, главным образом из-за положительной переоценки», – говорится в сообщении регулятора.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине западные страны «заморозили» порядка $300 млрд российских активов, в том числе из резервов. ЦБ продолжает их учитывать в своей статистике.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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