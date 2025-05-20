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Вторник, 20 мая 2025, 19:40 мск

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Инфляционные ожидания россиян вновь начали повышаться

Инфляционные ожидания населения России в мае 2025 года увеличились на 0,3 процентных пункта по сравнению с апрелем и составили до 13,4%. Об этом свидетельствуют результаты опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

В то же время оценка наблюдаемой населением годовой инфляции в мае снизилась на 0,4% до 15,5%, хотя этот показатель остается выше официального индекса потребительских цен, который, согласно последним данным, оценивается в 10,09%.

Показательно, что у респондентов со сбережениями инфляционные ожидания снизились с 12,4% в апреле до 11,6% в мае, а у россиян без сбережений выросли более чем на процент – с 13,9% до 15%.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Общество, Россия, Финансы, Экономика, Рост цен, ЦБ РФ,