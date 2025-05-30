В ЦБ рассказали об ограничениях на снятие наличных в банкоматах

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые меры по борьбе с мошенничеством. Среди них – ограничения на снятие наличных в банкоматах. Об этом сообщил Центробанк РФ.

Закон о банках и банковской деятельности был дополнен статьей, которая обязывает кредитные организации при выдаче наличных денег через банкоматы проводить антифрод-мероприятия, то есть принимать меры по защите клиентов от случаев мошенничества. Если банк выявит, что клиент пытается снять деньги в банкомате под влиянием злоумышленников, то должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных – не больше 50 тысяч рублей в сутки. При этом банк обязан незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения.

Нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет применяться при снятии наличных с любых платежных карт, в том числе кредитных.

«Информация об ограничении на снятие наличных денег в банкоматах с 1 июня не соответствует действительности», – говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что при необходимости в течение срока действия ограничения клиент сможет получить наличные в отделении обслуживающего его банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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