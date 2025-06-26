Прибыль банковского сектора в России снизилась на 10%

По итогам пяти месяцев 2025 года российские банки заработали 1,3 трлн рублей, что на примерно 10% ниже прибыли за аналогичный прошлогодний период. Об этом говорится в обзоре Центробанка РФ.

«Такой результат в основном связан с ростом отчислений в резервы с начала года на фоне постепенного вызревания розничного портфеля», – пояснил регулятор.

В то же время по итогам мая чистая прибыль сектора составила 296 млрд рублей (за вычетом дивидендов от российских дочерних банков), что на 13% выше результата апреля в 261 млрд рублей. Основная прибыль увеличилась на 62% до 277 млрд рублей.

На динамику повлияло сокращение на треть отчислений в резервы, которые были частично восстановлены по экосистемным инвестициям, и снижения операционные расходов, главным образом на персонал.

Стоит отметить, что ранее в июне Центробанк РФ сохранил прогноз прибыли российского банковского сектора в 2025 году в диапазоне 3-3,5 трлн рублей. «Пока нет предпосылок для его изменения», – говорилось в докладе регулятора.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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