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Понедельник, 30 июня 2025, 20:43 мск

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Биржевые цены на бензин в России за июнь выросли на 12%

Биржевые цены на бензин в России оказалась на максимальных значениях с начала текущего года, поднявшись за месяц почти на 12%. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

В частности, по национальному индексу (отражает показатели всех НПЗ России), стоимость бензина Аи-92 на 30 июня составила 64 682 рублей за тонну, Аи-95 – 68 004 рубля за тонну. Повышение произошло на фоне сезонного спроса на нефтепродукты, а также из-за плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, передает «Интерфакс».

Цена на летнее дизельное топливо в июне продемонстрировала волатильность, при этом к концу месяца по сравнению с его началом снизилась на 2,6% – до 58 798 рублей за тонну.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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