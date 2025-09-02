Банк России дал прогноз по ключевой ставке на три года

В случае дезинфляционного сценария развития российской экономики ключевая ставка Банка России может быть понижена до уровня 10,5-11,5% в 2026 году и 7,5-8,5% в 2027 году. Об этом говорится в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 год и период 2027-2028 годов», опубликованных на сайте Центробанка.

Как отмечается в документе, возможны также альтернативные варианты. В частности, в случае проинфляционного сценария диапазон ставки будет выше – на уровне 14-16% в 2026 году, 10,5-11,5% в 2027 году, в 2028-м – 8,5-9,5%.

В рисковом сценарии регулятор не исключает достижения диапазона ставки 16-18% в 2026 году. Согласно прогнозу регулятора, в этом случае в 2027 год уровень ставки будет 18-22%, в 2028-м – 10-11%.

