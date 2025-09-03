ЦБ отобрал лицензию у Таврического банка

Банк России отозвал лицензию на совершение банковских операций у Таврического банка, зарегистрированного в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации, уточнили в ЦБ. Дело в том, что кредитная организация полностью утратила собственный капитал. Регулятор прекратил план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Таврического банка.

По данным Центробанка, финансовое учреждение занимало 60-е место в банковской системе России по величине активов.

Таврический банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

По предварительной оценке ЦБ, за счет реализации активов банка в ходе ликвидационных процедур требования кредиторов первой и второй очередей могут быть полностью удовлетворены.

Агентство страхования вкладов планирует начать выплаты клиентам Таврического Банка не позднее 17 сентября, говорится в сообщении госкорпорации. Страховая ответственность АСВ перед вкладчиками финансово-кредитной организации предварительно оценивается в 56,5 млрд рублей.

Накануне пресс-служба Таврического банка сообщила о приостановке обслуживание клиентов в офисах и через онлайн-сервисы, сославшись на «технические причины».

Таврический банк был учрежден в 1993 году. Согласно информации с сайта банка, кредитная организация работает в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Москве.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube