Понедельник, 22 сентября 2025, 18:18 мск

В ЦБ заметили оживление ипотеки в России

В России наблюдается оживление рынка ипотеки и автокредитов. Об этом заявил советник председателя Центробанка РФ Кирилл Тремасов.

«Оживление в различных сегментах кредитного рынка уже сейчас происходящее. Но если говорить про кредит населению, то здесь явный рост автокредитов в последние месяцы. Ипотека, в том числе и рыночная ипотека, начинает тоже оживать», – цитирует его высказывание ТАСС.

Тремасов также отметил, что после замедления в начале 2025 года наблюдается оживление и на рынке корпоративного кредитования. «Корпоративный кредит в прошлом году был одним из основных источников создания новых денег в экономике. В этом году, два первых месяца года, корпоративный кредит притормозил весьма прилично, но последние пару месяцев мы увидели сильное оживление и здесь», – уточнил советник главы Банка России.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

