Среда, 24 сентября 2025, 10:06 мск

Российские банкноты оказались лучшими по уровню защиты

Рубли оказались в лидерах по уровню защиты от фальшивомонетчиков. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

«Здесь без ложной скромности можно сказать, что по уровню защиты мы среди лидеров. Количество подделок в странах еврозоны на порядок выше, чем у нас», – сказал представитель ЦБ РФ.

По данным прошлого года, в странах ЕС в среднем на один миллион купюр приходилось 18 фальшивок. Согласно статистике Центробанка, в РФ подделок становится все меньше и меньше, это значит, что банкноты Банка России «хорошо защищены».

Так в прошлом году уровень фальшивомонетничества достиг минимального значения за последние годы: на один миллион банкнот в обращении приходилась всего одна фальшивка, в позапрошлом году – две.

Москва, Зоя Осколкова

