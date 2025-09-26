Банк России сохранил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России сохранил еще на полгода – с 1 октября 2025 года до 31 марта 2026 года – ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Согласно этим ограничения, граждане РФ и физические лица – нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте.

«Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов – за месяц не более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции», – уточнил ЦБ.

В то же время физические лица – нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.

Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц. Запреты и ограничения не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за рубежом, уточнил Банк России.

