Внешний долг России за полгода увеличился на 10,7%

Внешний долг России по итогам первых шести месяцев текущего года увеличился на $31 млрд (+10,7%) до $320,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные Банка России, опубликованные на его сайте.

Внешний долг во втором квартале 2025 года увеличился на $8,1 млрд с $312,7 млрд после роста в первом квартале на $22,9 млрд с $289,7 млрд.

Как пояснил регулятор, динамика внешнего долга определялась в значительной степени увеличением долларового эквивалента задолженности вследствие укрепления рубля.

«Наиболее существенно выросли обязательства прочих секторов, а также обязательства центрального банка и банков. Рост задолженности по суверенным ценным бумагам обусловил увеличение долга органов государственного управления на 7%», – уточнили в Центробанке РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

