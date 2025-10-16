Международные резервы России обновили исторический рекорд

Объем международных резервов России вновь обновили исторический рекорд, увеличившись до $729,5 млрд. Об этом свидетельствуют обновленные данные Центробанка РФ.

Регулятор уточнил, что объем резервов с 3 по 10 октября вырос на $7,0 млрд в основном из-за положительной переоценки.

Стоит отметить, что Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

