Четверг, 16 октября 2025, 17:07 мск

Международные резервы России обновили исторический рекорд

Объем международных резервов России вновь обновили исторический рекорд, увеличившись до $729,5 млрд. Об этом свидетельствуют обновленные данные Центробанка РФ.

Регулятор уточнил, что объем резервов с 3 по 10 октября вырос на $7,0 млрд в основном из-за положительной переоценки.

Стоит отметить, что Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

