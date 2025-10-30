российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 октября 2025, 17:36 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Рекордный объем международных резервов России сократился более чем на $11 млрд

Объем международных резервов России, обновлявший рекорды в последний месяц, за неделю сократился сразу на $11,2 млрд. Об этом свидетельствуют обновленные данные Центробанка РФ.

В частности, в период с 17 по 24 октября резервы уменьшились с $742,4 млрд до $731,2 млрд. Как пояснил регулятор, это произошло в основном из-за отрицательной переоценки. Стоит отметить, что Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / ЦБ РФ

В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 9% в 2026 году / Глава Банка России рассказала, что будет с ключевой ставкой в 2026 году / Официальные курсы доллара и евро упали почти на 2 рубля / Официальный курс доллара упал ниже 81 рубля / Набиуллина рассказала о дальнейших перспективах снижения ключевой ставки / В Минэкономразвития РФ назвали снижение ключевой ставки «символическим» / ЦБ понизил ключевую ставку четвертый раз подряд – до 16,5% / Международные резервы России выросли до нового рекорда

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Россия, Финансы, ЦБ РФ,