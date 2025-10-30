Рекордный объем международных резервов России сократился более чем на $11 млрд

Объем международных резервов России, обновлявший рекорды в последний месяц, за неделю сократился сразу на $11,2 млрд. Об этом свидетельствуют обновленные данные Центробанка РФ.

В частности, в период с 17 по 24 октября резервы уменьшились с $742,4 млрд до $731,2 млрд. Как пояснил регулятор, это произошло в основном из-за отрицательной переоценки. Стоит отметить, что Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

