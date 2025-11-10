Стоимость золотых резервов России достигла рекорда

По итогам октября стоимость золотых резервов России выросла до рекордной суммы $300 млрд, а доля драгоценного металла в резервах увеличилась до 41,3% – максимального уровня с 1995 года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ, которые приводит РИА «Новости».

В октябре вложения России в золото выросли на 6,2% и составили рекордные в современной истории $299,8 млрд.

При этом доля золота в российских активах увеличилась до 41,3% с 39,6% месяцем ранее. Как отмечает агентство, в 1995 году удельный вес этого драгметалла в резервах составлял почти аналогичный уровень – 43,9%, но его стоимость тогда была всего $5,5 млрд.

Международные резервы России на 1 ноября составили $725,8 млрд, увеличившись за месяц с $713,3 млрд.

Стоит отметить, что Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

