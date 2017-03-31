Китайские хирурги пересадили мужчине выращенное на его руке ухо (ФОТО)

Публикации за 31.03.17

В Китае в городе Сиань хирурги сумели успешно провести уникальную операцию. Они пересадили пациенту уха, выращенное на его руке, сообщает агентство «Синьхуа». Отмечается, что мужчина по фамилии Цзи (Ji) утратил ушную раковину в автомобильной аварии более года назад. Врачи университетской больницы в Сиане Xi'an Jiaotong University восстановили утраченный орган на его предплечье. Для этого им потребовался реберный хрящ и 3D-принтер.

Операция оказалась непростой. На нее ушло семь часов. Ее провел пластический хирург Го Шучжун (Guo Shuzhong) вместе со своими коллегами 29 марта. Медики рассказали, несмотря на продолжительность хирургического вмешательства, оно прошло успешно, а состояние пациента оценивается как стабильное. Они полагают, что орган полностью приживется в течение двух недель.

В ноябре 2015 года стало известно, что в Нью-Йорке провели самую обширную в мире пересадку тканей лица, напоминает «Лента.ру». Пострадавшему при пожаре в 2001 году участнику добровольной пожарной дружины пересадили, в частности, нос, уши, губы и даже веки.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 31.03.17

В России думают запретить продажу чистящих средств и парфюмерии по ночам. ... ради борьбы с отравлениями суррогатами. / Минкульт передает РПЦ здания и храмы музея «Бородинское поле». / Медики: качество здравоохранения в России снижается. А зарплаты много меньше заявленных официальной статистикой. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»