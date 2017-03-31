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Здоровье

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Публикации за 31.03.17

Китайские хирурги пересадили мужчине выращенное на его руке ухо (ФОТО)
Фото: China Daily / Reuters

Китайские хирурги пересадили мужчине выращенное на его руке ухо (ФОТО)

В Китае в городе Сиань хирурги сумели успешно провести уникальную операцию. Они пересадили пациенту уха, выращенное на его руке, сообщает агентство «Синьхуа». Отмечается, что мужчина по фамилии Цзи (Ji) утратил ушную раковину в автомобильной аварии более года назад. Врачи университетской больницы в Сиане Xi'an Jiaotong University восстановили утраченный орган на его предплечье. Для этого им потребовался реберный хрящ и 3D-принтер.

Операция оказалась непростой. На нее ушло семь часов. Ее провел пластический хирург Го Шучжун (Guo Shuzhong) вместе со своими коллегами 29 марта. Медики рассказали, несмотря на продолжительность хирургического вмешательства, оно прошло успешно, а состояние пациента оценивается как стабильное. Они полагают, что орган полностью приживется в течение двух недель.

Новый День: Китайские хирурги пересадили мужчине выращенное на его руке ухо (ФОТО)

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