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Пятница, 20 октября 2017, 17:19 мск

российское информационное агентство 18+

Здоровье

Готовимся к повышению: в Подмосковье вырастет плата за детский сад

Готовимся к повышению: в Подмосковье вырастет плата за детский сад

Родительская плата за пребывание детей в дошкольных учреждениях Подмосковья может вырасти. В проекте постановления правительства Московской области, опубликованном на сайте регионального министерства образования, предлагается проиндексировать ее максимальные размеры уже с начала 2018 года.

«С 1 января 2018 года предлагается проиндексировать максимальные размеры родительской платы на 4%», – говорится в пояснительной записке к документу.

Сообщается также, что проект постановления размещен для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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