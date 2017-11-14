российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 ноября 2017, 12:06 мск

Здоровье

  1. Здоровье
  2. 14 Ноябрь 2017

Ученые нашли вкусный продукт для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые нашли вкусный продукт для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний

Риск сердечно-сосудистых заболеваний можно сократить почти на четверть, если еженедельно съедать две горсти орехов, пишет Daily Mail со ссылкой на ученых из Гарвардского университета. В исследовании принимали участие 200 тысяч человек. Ученые выяснили, что значительно снизить риск самой распространенной причины смерти помогают все виды орехов.

Люди, употреблявшие миндаль, фундук, кешью, фисташки или пеканы в пищу два или раз в неделю, были на 23 и 15 процентов соответственно менее склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям. Аналогичное количество арахиса, который на самом деле не является орехом, снижало риски сердечно-сосудистых заболеваний на 15 и 13 процентов соответственно.

Грецкие орехи оказались чуть менее эффективны, чем другие орехи: употребление двух или одной горсти снижало риски болезней на 21 и 19 процентов соответственно. Ученые пояснили, что орехи способны оказывать благотворный эффект на сердечно-сосудистую систему благодаря содержащимся в них антиоксидантам, белкам, питательным веществам, минералам и пищевым волокнам. Как отмечает РИА «Новости», помимо сердечно-сосудистых заболеваний, орехи предупреждают и другие болезни, в том числе рак, диабет, болезни дыхательных путей и деменцию.

«Наше исследование подтвердило рекомендации включать в рацион различные виды орехов, чтобы сократить риск хронических заболеваний», – заявила ведущий автор исследования, диетолог Марта Гуаш-Ферре.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 14.11.17

В Екатеринбурге вновь выявлены случаи заболевания корью. / Роспотребнадзор: В Европе разбушевалась корь. / Поколение гаджетов: 30% выпускников школ имеют проблемы со зрением. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Европа

Роспотребнадзор: В Европе разбушевалась корь

Лондон обвинил Москву в угрозе мировому порядку

Европейские эксперты настаивают на отмене восьмичасового рабочего дня

Испания нашла «российский след» в каталонском кризисе

Постпред РФ при НАТО: Альянс развивается по слепкам холодной войны

Лондон определил точное время Brexit

США выделят 4,6 млрд долларов на противодействие «агрессии России» в Европе

Роспотребнадзор: В Европе разбушевалась смертельно опасная зараза

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Наука, Россия, Европа,

Новости партнеров

Здоровье, все новости

Екатеринбург /

В России растет число малышей с сахарным диабетом первого типа. Врачи требуют проверять детей

Ученые назвали продукт, продлевающий молодость

Екатеринбург /

В Екатеринбурге вновь выявлены случаи заболевания корью

В мире /

Роспотребнадзор: В Европе разбушевалась корь

Москва /

Поколение гаджетов: 30% выпускников школ имеют проблемы со зрением

Голосование на сайте

Должна ли Россия отказаться от «Евровидения»?

Все новости