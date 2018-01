Ученые назвали смертельную опасность электронных сигарет

Американские ученые выяснили, что вейпинг не является абсолютно безопасной заменой обычному курению. Постоянное воздействие пара от электронных сигарет вызывает повреждения ДНК, что увеличивает риск онкологических заболеваний.

Исследование биологов школы медицины Нью-Йоркского университета опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, краткий релиз приводит сайт EurekAlert!. Опыты проводились на мышах. Грызунов разделили на две группы, одни дышали чистым воздухом, другие – паром от вейпов.

Выяснилось, что воздействие никотиновых жидкостей сказывается негативно на генетическом материале в клетках легких, сердца и мочевого пузыря. При этом снижается уровень белков, которые способствуют восстановлению ДНК. Ученые также проверили действие никотина и нитрозамин-кетона на человеческие ткани легких и мочевого пузыря. Скорость мутаций и риск возникновения опухолей значительно вырос.

Биологи отметили, что хотя пар и содержит меньше канцерогенов, чем дым от обычных сигарет, вероятность образования злокачественных опухолей у любителей вейпов значительно выше, чем у тех, кто не курит вовсе.

Добавим, накануне в Госдуме РФ поддержали инициативу Минпромторга об ограничении объемов продаж жидкостей для электронных сигарет. Депутаты заявили, что все ограничения, которые относятся к табакокурению, должны распространяться и на вейпы. Особенно принципиальным парламентарии считают вопрос запрета продажи таких жидкостей детям и подросткам.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 30.01.18

Ученые нашли повышающий риск развития рака в 100 раз продукт. / Сибирские ученые побороли рак благодаря золоту. / Роспотребнадзор: турецкие комары переносят вирус Зика. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»