Россияне стали экономить на лечении

В России впервые с 2015 года сократились продажи лекарственных препаратов. Так, с января по май 2019 года россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период в 2018 года, пишут «Известия» со ссылкой на отчет маркетингового агентства DSM Group.

По мнению экспертов, падение рынка связано с тем, что россияне вынуждены экономить на лекарствах. Потребители прежде всего сократили траты на лекарства от простуды и противомикробные препараты, однако, отмечают аналитики, этому объясняется более коротким сезоном гриппа и ОРВИ в нынешнем году, чем в прошлом.

При этом, согласно отчету агентства, в денежном выражении продажи выросли на 1,2%, что гораздо меньше, чем в прошлые годы, когда выручка прирастала на 4-10%. По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян. «К концу года мы прогнозируем падение фармрынка на 1-2% в натуральном выражении и рост на 2-4% в деньгах», – считает гендиректор агентства.

По его словам, ситуация может измениться, если в конце года начнется высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом, однако в последние несколько лет этого не наблюдается. Из отчета следует, что прежде всего россияне сократили траты на лекарства для борьбы с кожными заболеваниями, противомикробные средства для системного использования, а также препараты для лечения заболеваний респираторной системы.

Важно также отметить, что рост доли дженериков в продажах с 83,5% от всех реализованных упаковок за январь-май 2018 года вырос до 84,2% в текущем году. Чаще всего россияне приобретали неоригинальные медикаменты для улучшения работы пищеварительного тракта, улучшения обмена веществ, а также лечения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.07.19

Прокуратура: у тюменского онкоцентра были долги перед поставщиками лекарств. / Тюменские бизнесмены раскритиковали депутатов за запрет на продажу энергетиков. / В центре Тобольска появится запретная зона. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»