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Среда, 29 января 2020, 02:43 мск

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Ученые выяснили, почему зеленый чай продлевает жизнь

Китайские ученые провели многолетнее исследование и пришли к выводу, что люди, регулярно употребляющие зеленый чай, меньше страдают от серьезных заболеваний и в целом живут дольше.

В проекте China-PAR (Prediction for atherosclerotic cardiovascular disease risk in China) приняли участие более 100 тысяч человек, пишет РИА «Новости». Среднее время наблюдения составило 7,3 года.

Среди участников 49% пили только зеленый чай, 8% – только черный. По результатам ученые выяснили, что у любителей зеленого чая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта был на 20% ниже, риск смертельных заболеваний сердца и инсульта – на 22%, а риск смерти от всех причин – на 15%. При этом у тех, кто пил черный чай, улучшений показателей не наблюдалось.

Ученые считают, что благотворное действие зеленого чая связано с биологически активными компонентами полифенолами, снижающими кровяное давление и уровень липидов и липопротеинов в крови – существенных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам руководителя исследования доктор Донгфена Гу, полифенолы не сохраняются в организме в течение длительного времени, поэтому для возникновения кардиозащитного эффекта необходимо частое потребление зеленого чая – по несколько раз в день.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

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