В России подорожают тонометры и ингаляторы

В Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) ожидают роста цен на медицинскую технику, которая импортируется из-за границы. При этом значительного увеличения стоимости лекарств не произойдет.

По словам председателя координационного совета РААС Евгения Нифантьева, цены на медицинскую технику сильно зависят от курса рубля. «Что точно вырастет, это медицинская техника – тонометры, термометры, ингаляторы и так далее. Они все импортируются и расчет цен на них, как правило, привязан к доллару и евро», – цитирует Нифантьева РИА «Новости».

В то же время стоимость лекарственных препаратов, по мнению эксперта, сильно не изменится. Около 40% объема медикаментов, реализуемых в аптеках, составляют лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). «Цены на них зарегистрированы постановлением правительства РФ, зарегистрированы они в рублях. Наценки оптово-розничные регламентированы, поэтому я уверен, что какого-то значительного роста цен в этом сегменте не будет», – сказал Нифантьев.

Российские производители выразили готовность сдерживать цены, несмотря на то, что используемые для изготовления лекарств субстанции импортные. Российский фармацевтический рынок является высококонкурентным, указал эксперт. В том случае, если стоимость препаратов импортного производства вырастет, фокус потребительского спроса еще больше сместится в сторону российских лекарств.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.03.20

Уральским врачам рассказали, что делать с пациентами с подозрением на коронавирус. / Чемпионат мира по фигурному катанию – 2020 не состоится. / Эпидемиолог: реальное число зараженных коронавирусом оценить нельзя. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»