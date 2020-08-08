В Китае распространяется новый смертельный вирус – его жертвами стали уже 7 человек

В Китае распространяется опасный вирус SFTS, который может привести к летальному исходу. Вирус, передаваемый, по мнению медиков, через укусы клещей, уже привел к гибели 7 человек. С начала текущего года им заразились 60 человек в нескольких китайских провинциях. Об этом пишет китайское издание Global Times.

Отмечается, что в первой половине 2020 года вирусом SFTS были инфицированы более 37 человек в восточно-китайской провинции Цзянсу. Позже им заразились 23 человека в восточно-китайской провинции Аньхой.

У зараженных отмечаются такие симптомы, как лихорадка и кашель, а также снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Как отмечает газета, вирус SFTS был выделен китайскими вирусологами еще в 2011 году и относится к категории Буньявирусов (Bunyavirales). В природе этот тип вирусов живет в организме грызунов, птиц и парнокопытных животных, а его переносчиками могут быть клещи, комары и москиты. По мнению специалистов, вирус SFTS может передаваться человеку через клещей. Они допускают, что вирус может передаваться между людьми.

Врач из больницы при Чжэцзянском университете Шэн Цзифан заявила, что нельзя исключать возможность распространения вируса от человека к человеку – он может передаваться через кровь или контакт со слизистыми оболочками.

Врачи предупредили граждан, что укусы клещей являются основным путем передачи инфекции, и призвали их быть осторожнее и принимать меры защиты от нападения кровососов.

Пекин, Наталья Петрова

Пекин. Другие новости 08.08.20

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