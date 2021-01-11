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Понедельник, 11 января 2021, 23:31 мск

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Испанские ученые обнаружили целебные свойства золота

Фото: Pixabay

Ученые из Испании обнаружили у золота целебные для человеческого организма свойства. По мнению исследователей, драгоценный металл может быть эффективным антибактериальным средством.

Результаты работы специалистов испанского университета URV опубликовало издание Wiley Online Library. Эксперты изучили в лаборатории свойства золотых наночастиц, толщина которых была в восемь раз меньше толщины человеческого волоса.

Выяснилось, что в составе золота присутствуют особые инертные наночастицы, которые могут эффективно бороться с опасными микроорганизмами. В результате золото приобретает выраженные антимикробные свойства.

«Химически инертные золотые наночастицы могут быстро уничтожать даже самых опасных микробов – в основе этого механизма лежит способность наночастиц золота деформировать клеточные стенки», – говорят исследователи.

По словам ученых, несмотря на то, что золото является одним из самых химически неактивных металлов, это не мешает ему быть эффективным антибактериальным средством, а потенциал медицинского использования золота пока что очень далек от полного раскрытия.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 11.01.21

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Метки / Испания

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