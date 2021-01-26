Врач дала советы для метеозависимых людей в период температурных перепадов

Многие жители России зимой страдают от резких перепадов температур. Профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины дополнительного профобразования Омского государственного медицинского университета Ольга Кореннова дала несколько рекомендаций, как снизить негативное влияние аномальной погоды.

На прошлой неделе в нескольких регионах России стояли настоящие сибирские морозы, однако спустя пару-тройку дней температура воздуха пошла вверх и превысила климатическую норму. В такие дни многие россияне обращаются к медикам с жалобами на колебания артериального давления, сильную мигрень, учащенное сердцебиение, боль в травмированных ранее суставах, послеоперационных швах, спайках, тревогу и даже депрессию.

«Метеочувствительность – это не миф и не придуманная болезнь», – сообщила Кореннова «Российской газете». По ее словам, сосудам приходится подстраиваться под перепады температурного режима с неадекватной скоростью. Меняется атмосферное давление – меняется и давление внутри черепной коробки, брюшной полости, оболочки растягиваются, появляются болевые ощущения.

В основном на резкую смену погоды реагируют пациенты с хроническими заболеваниями. Врач советует страдающим метеозависимостью повышать выносливость сосудов: регулярно заниматься физкультурой, принимать контрастный душ и закаливаться. «Кстати, тренировки до изнеможения в спортивном зале, – предупреждает Кореннова, – только усугубят проблемы со здоровьем. Лучше заменить их на ежедневные прогулки пешком не менее 30 минут».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.01.21

Челябинская область не вошла в число регионов с благополучной ситуацией по COVID-19. / В пряностях обнаружили кишечную палочку и плесень. / В России определили регионы с наиболее благополучной ситуацией по COVID-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»