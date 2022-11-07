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Понедельник, 7 ноября 2022, 08:44 мск

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В России резко выросли цены на медицинские услуги

В России выросла стоимость медицинских услуг. В среднем траты россиян на эту статью расходов увеличились на 15%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, поведенного компанией «Росгосстрах».

«Примерно половина опрошенных (46%) полагает, что цены на медицинские услуги за год выросли на 5-10%. Около четверти респондентов (28%) считают, что услуги специалистов стали стоить на 10-15% дороже», – говорится в исследовании, которое приводит РБК.

Резкое подорожание отмечается в тех областях, где применяют много импортных расходных материалов. Три четверти (76%) респондентов жаловались на высокие цены в стоматологиях. Около половины (52%) отметили повышение стоимости пластической хирургии.

Кроме того, дорогими опрошенные считают услуги специалистов по репродуктивной медицине (27%) и хирургов (23%). Также 27% россиян отметили высокую стоимость ультразвуковых исследований и МРТ.

Две трети (66%) участников опроса вынуждены копить деньги, чтобы провести сложные медицинские процедуры. Лишь каждый пятый россиянин может сразу оплачивать такие услуги.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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