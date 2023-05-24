В России могут резко подорожать импортные БАДы

В России предложили ввести заградительные пошлины на импортные биологически активные добавки. С инициативой выступил председатель национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Предложение о запрете БАДов, поставляемых из недружественных стран, или введении заградительной пошлины поступило в Минэкономразвития. Вопрос рассматривался на заседании рабочей группы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, пишут «Известия».

По словам Шапкина, решение необходимо и в силу того, что США 19 мая расширили экспортные ограничения против России. «Ответные меры в любом случае будут разрабатываться, их будет рассматривать в том числе и эта рабочая группа. Это вопрос ближайшего времени», – считает эксперт.

В качестве ответных мер на санкции могут как раз рассмотреть вопрос о пошлинах. Кроме того, необходимость введения специальных мер в отношении БАДов обусловлена быстрым ростом серого и черного рынков этих препаратов.

«На первом заседании Минэк предлагал остановиться на варианте с пошлинами. Мы выступаем за запрет, но, справедливости ради, 220% – это запретительная пошлина. То есть такой размер налога, по сути, равнозначен полному запрету», – сообщил Шапкин.

По разным оценкам, до 90% иностранных БАДов, продающихся в России, импортированы из стран, входящих в список недружественных. Если заградительные пошлины будут введены, они коснутся, в частности, продукции таких производителей, как Solgar, Pharmamed, Unipharm, Stada.

Москва, Зоя Осколкова

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