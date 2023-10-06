Похудение на дефиците калорий и при активной физической нагрузке признано устаревшим и неэффективным

Существует не один тип ожирения, а, как минимум, четыре различных типа.

Понимание каждого пациента, каков его фенотип, помогает направить его к наиболее эффективному лечению.

Таковы данные, озвученные на VI Национальном конгрессе Итальянского общества клинического питания и обмена веществ (Sinuc), проходящего в Риме.

Ожирение – хроническое рецидивирующее многофакторное заболевание, распространенность которого продолжает расти во всем мире. По мнению экспертов Sinuc, можно выделить четыре типа: первый, определяемый как «голодный мозг», когда ось мозг-кишечник вызывает потребность в большем количестве калорий для достижения сытости и сытости; во втором (эмоциональный голод) желание есть служит для преодоления положительных или отрицательных эмоций; в третьем (голодном кишечнике) происходит более быстрое опорожнение желудка; четвертый (медленное горение) характеризуется снижением скорости обмена веществ.

«Неоднородность среди пациентов с ожирением особенно очевидна в реакции снижения веса на меры по борьбе с ожирением, такие как диеты, лекарства, операции и т.д. В настоящее время точно установлено, что подход, заключающийся в снижении потребления калорий и увеличении количества движений, неэффективен и устарел», – говорит президент Sinuc Маурицио Мускаритоли.

«Ожирение – это форма избыточного питания, но его происхождение обусловлено диетическими, генетическими, эмоциональными и социальными факторами, поэтому в него так трудно вмешаться, – объясняет Алессио Мольфино, доцент кафедры внутренних болезней Римского университета Сапиенца. – К этой сложности прививаются фенотипы, признание которых позволяет создавать более персонализированную методику лечения».

Москва, Елена Васильева

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