В Казахстане два младенца умерли от кори

В Казахстане зарегистрировано два летальных случая среди детей от кори. Об этом сообщила замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова.

Два случая смерти от кори зафиксированы в Астане и Восточно-Казахстанской области. По словам Есмагамбетовой, умершие младенцы не достигли возраста вакцинации. Еще 15 детей находится в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

С начала года в Казахстане официально зарегистрировано более 26 тысяч случаев заражения корью, при этом с 18 по 24 декабря выявлено 2 373 новых случая. Власти республики с начала ноября проводят дополнительную массовую иммунизацию против кори из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зарегистрированы случаи ввоза вируса кори из 16 государств. «Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», – отметила Попова.

Астана, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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