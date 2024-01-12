Древняя ДНК с Востока «подарила» европейцам рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера

Корни многих нейродегенеративных заболеваний, таких как рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера, скрыты в далеком прошлом. Они привнесены в ДНК европейцев древними популяциями, мигрировавшими из Азии около 5000 лет назад.

Об этом свидетельствуют исследования большой международной группы, состоящей примерно из 175 ученых. За последние пять лет они создали крупнейший банк генов древнего человека, доступный в свободном доступе благодаря анализу костей и зубов, принадлежащих почти 5000 особей.

Результаты были опубликованы в четырех исследованиях в журнале Nature, координируемых Датским университетом Копенгагена. Анализируя древнюю ДНК, сохранившуюся в музейных коллекциях по всей Европе и Западной Азии, исследователи фактически охватили период, начинающийся 34 000 лет назад, вплоть до периода викингов и средневековья. Эти данные затем сравнили с современной ДНК 400 000 человек, проживающих в Великобритании, хранящейся в крупной британской базе данных UK Biobank.

Авторы исследований действительно обнаружили, что гены, значительно повышающие риск развития рассеянного склероза, были завезены в Северо-Западную Европу около 5000 лет назад людьми, мигрировавшими с Востока: древняя ДНК позволила проследить точность до региона, который сегодня простирается между Украиной, юго-западом России и западным Казахстаном. Эти генетические варианты, хотя и увеличивали риск рассеянного склероза, давали преимущество в выживании скотоводческим популяциям, поскольку они, скорее всего, защищали их от инфекций, передающихся с домашним скотом. «Эти результаты меняют наш взгляд на причины рассеянного склерозаи пути его лечения», – говорится в исследовании.

Кроме того, гены, которые, как известно, увеличивают риск таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и диабет 2 типа, были обнаружены у древних популяций охотников-собирателей, а будущие анализы могут также раскрыть новую информацию о психических расстройствах, таких как синдром дефицита внимания и шизофрения.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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