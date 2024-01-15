В России растет людей с алкогольной зависимостью

В России растет число алкоголиков. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в сборнике «Здравоохранение в России-2023» в конце декабря. Эксперты объясняют рост пациентов с алкогольной зависимостью комплексом причин – пандемией, социально-экономическими потрясениями и «усилением геополитических противостояний».

До 2021 года в России систематически снижался важный медицинский и общественный показатель – число впервые выявленных людей с алкогольной зависимостью и алкогольными психозами (острое состояние, которое сопровождается галлюцинациями, перепадами настроения, нарушениями сна и другими симптомами). С 2010 года число таких пациентов сократилось почти в два раза – со 100 тысяч до 53 тысяч человек. Однако в 2022 году врачи выявили 54,2 тысячи алкоголиков, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сборник Росстата.

Правительство приняло несколько ограничений в отношении спиртных напитков в течение последних 15 лет. Были введены запреты на продажу алкоголя несовершеннолетним, ограничено время реализации, а также места торговли. Эти меры «в совокупности с системной информационной политикой по формированию у населения навыков и приверженности здоровому образу жизни и социальной успешности» привели к снижению подушевого потребления алкоголя в два раза. По данным Минздрава, за 15 лет смертность от алкогольных отравлений сократилась более чем на 53%.

В период пандемии коронавируса «был нарушен тренд к снижению потребления алкоголя и непосредственно связанной с алкоголем смертности», поэтому «наблюдалась небольшая негативная динамика». По словам наркологов, заметный рост случаев алкогольных психозов и обращений за наркологической помощью особенно отмечался в начале пандемии.

Тем временем, в мире наблюдается глобальное изменение самого характера зависимости. Современная молодежь перестает пить алкоголь и переходит на нехимические виды зависимости, в частности игроманию. Кроме того, растет число случаев номофобии – зависимости от мобильного телефона или страх остаться без него. Именно она сегодня признана одной из наиболее распространенных нехимических зависимостей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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