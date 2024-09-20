Привередливость в еде передается через гены

Найдено объяснение привередливости детей в еде – оказывается, она заложена в генах и передается по наследству.

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) изучили пищевые предпочтения 2400 пар однояйцевых и разнояйцевых близнецов.

Результаты исследования показывают, что генетика на 60 процентов определяет капризность ребенка в возрасте 16 месяцев.

По мере взросления детей влияние генетики возрастает, составляя 74 процента случаев привередливости у детей в возрасте от трех до 13 лет.

Авторы утверждают, что, хотя ДНК играет большую роль в пищевой капризности, это не значит, что родителям следует отказаться от попыток поощрять здоровое питание детей.

Пищевая привередливость определяется как склонность употреблять в пищу ограниченный ассортимент продуктов, обусловленный как их текстурой, так и вкусом, а также как нежелание пробовать новые продукты.

Ведущий автор исследования доктор Зейнеп Нас из Университетского колледжа Лондона отметила: «Привередливость в еде распространена среди детей и может стать серьезным источником беспокойства для родителей и воспитателей, которые часто винят себя за такое поведение или подвергаются виной со стороны окружающих. Мы надеемся, что наше открытие, что привередливость в еде во многом является врожденным, поможет смягчить родительскую вину. Такое поведение не является результатом воспитания. Наше исследование также показывает, что привередливость в еде – это не обязательно просто «фаза», которую надо прожить. Она может остаться с человеком навсегда».

Старший автор, профессор Клэр Ллевеллин из Лондонского университетского колледжа Лондона, отметила: «Хотя генетические факторы играют основную роль в формировании пищевой привередливости, окружающая среда также играет вспомогательную роль. Общие факторы окружающей среды, такие как совместные семейные обеды, могут быть значимыми только в раннем детстве. Это говорит о том, что вмешательства, помогающие детям есть более широкий спектр продуктов, такие как многократное регулярное употребление детьми одних и тех же продуктов и предложение разнообразных фруктов и овощей, могут быть наиболее эффективными в самые ранние годы».

В ходе исследования родители близнецов заполняли анкеты о пищевом поведении своих детей, когда им было 16 месяцев, три, пять, семь и 13 лет.

После анализа данных выяснилось, что у разнояйцевых близнецов наблюдались более выраженные различия в привередливости в еде, чем у однояйцевых близнецов, что указывает на значительное влияние генетики.

У однояйцевых близнецов ДНК одинакова, тогда как у разнояйцевых близнецов ДНК совпадает лишь на 50 процентов.

Команда также обнаружила, что однояйцевые близнецы становились менее похожими в плане привередливости в еде по мере взросления, что указывает на увеличение роли уникальных факторов окружающей среды в более сраршем возрасте.

Старший автор, доктор Элисон Филдс из Университета Лидса, отметила: «Хотя привередливость в еде имеет ярко выраженную генетическую составляющую и может проявляться и после раннего детства, это не значит, что она необратима. Родители могут продолжать поддерживать своих детей в питании разнообразной пищей на протяжении всего детства и подросткового возраста, но сверстники и друзья могут стать более важным фактором, влияющим на рацион детей по мере их взросления».

Лондон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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