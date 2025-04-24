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Четверг, 24 апреля 2025, 13:57 мск

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Житель Подмосковья привез холеру из отпуска в Индии

Завозной случай холеры выявлен в Подмосковье у туриста, вернувшегося из Индии. Медики оценивают состояние заболевшего как удовлетворительное. У всех контактных лиц симптомов холеры не обнаружено. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По информации ведомства, заболевание выявлено у 40-летнего мужчины, прилетевшего из Индии 21 апреля в Москву. В Индии он находился с 11 по 20 апреля, за это время посетил несколько городов страны и выезжал в Непал. По утверждению жителя Подмосковья, он пил фильтрованную воду из-под крана, еду покупал в разных кафе. По возвращению домой почувствовал недомогание и обратился к врачам. После резкого ухудшения состояния мужчину госпитализировали в инфекционный стационар.

По результатам лабораторных исследований у него выявили возбудителя холеры. На утро 24 апреля состояние пациента оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой.

«Специалисты Роспотребнадзора оперативно установили круг контактных лиц – 321 человек в 33 регионах страны (среди них члены семьи, пассажиры и экипаж рейса, которым прибыл пациент, медики скорой помощи). Все они взяты под медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование, экстренная профилактика. На сегодняшний день ни у кого из контактных симптомов заболевания нет», – отметили в ведомстве.

Противоэпидемические мероприятия в Московской области продолжаются.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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