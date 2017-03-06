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Скандалы и происшествия

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Публикации за 06.03.17

Паук из «Коррозии металла» сбежал из черногорской тюрьмы в Италию / Помогла то ли «турецкая мафия», то ли «ветераны Косово-99»
Фото со страницы Сергея Троицкого «ВКонтакте»

Паук из «Коррозии металла» сбежал из черногорской тюрьмы в Италию Помогла то ли «турецкая мафия», то ли «ветераны Косово-99»

Скандально известный лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий сбежал из тюрьмы Черногории. Минувшей осенью черногорским судом музыкант был виновным в поджоге дома, принадлежащего российскому гражданину, и приговорен к 10-месячному тюремному заключению. «Паук» вину не признал. По словам его жены, «металлист» направляется в Италию, передает РИА «Новости». Супруга музыканта оказалась сообщить подробности.

В соцсети на странице Троицкого первоначально сообщалось, что он сбежал из черногорской тюрьмы с помощью «турецкой мафии» и просит о помощи русских людей в Албании, Сербии, Хорватии и Италии. Сегодня на странице музыканта появился , в котором отмечается, что Троицкому помогли покинуть место заключение «ветераны Косово-99». «Супер респект – ветеранам Косово-99, без вашего участия этого бы не произошло», – пишет «Паук». Также в записи отмечается, что «скоро наш флот – будет в Будве и Баре».

В то же время ряд СМИ сообщили, что власти Черногории освободили Троицкого, после чего он вернулся в Москву. Официальные представители Троицкого пока не делали никаких заявлений.

Лидер трэш-метал группы «Коррозия металла» был арестован в Черногории в начале сентября прошлого года по подозрению в поджоге частного дома, который принадлежит соотечественнику из России. Инцидент произошел 3 сентября в курортном городке Сутоморе. В тот же день черногорские полицейские сняли с поезда Троицкого, пытавшегося уехать в Белград. В октябре этого года Троицкий был приговорен судом в Черногории к 10 месяцам тюрьмы за причинение ущерба чужому имуществу. Музыкант не признал себя виновным.

Напомним, в 2012 году Троицкий баллотировался на пост мэра Химок, в 2013-м – был кандидатом на пост мэра Москвы, в 2014-м – участвовал в выборах главы Новосибирска. При этом Троицкий ни разу не получил сколько-нибудь серьезной поддержки избирателей.

Кроме того, в 2014 году «Паука» задерживали за угрозы топором гаишникам, а в 2015-м судили в Орле за экстремизм.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 06.03.17

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