В Нью-Йорке арестовали русскую клофелинщицу / Женщину за убийство в России разыскивал Интерпол

Публикации за 22.03.17

Полиция Нью-Йорка задержала 42-летнюю гражданку России Викторию Насырову. Как выяснилось, женщина находится в международном розыске по подозрению в убийстве, совершенном в Краснодарском крае. На территории США Насырова грабила мужчин, подмешивая им в напитки наркотические вещества.

О задержании россиянки сообщил руководитель следственной группы полиции Нью-Йорка Боб Бойс, передает телеканал NBC. По его словам, женщину подозревают в убийстве 54-летней Аллы Алексеенко из Краснодара, которое она совершила в 2014 году. С 2015 года Насырова находится в розыске по линии Интерпола.

Три года назад россиянка бежала в Мексику, откуда по фальшивым документам перебралась в США, где продолжила совершать преступления. Женщина открыто проживала в Бруклине. Насырова вела страничку в социальной сети, знакомилась с мужчинами, а когда те приглашали ее на свидание, подсыпала в напитки наркотики. Незадачливые любовники отключались, а женщина сбегала с ценными вещами.

Выйти на преступницу помог частный детектив Герман Уэйсберг, нанятый родственниками Алексеенко, виновницей смерти которой может быть Насырова. Мужчина выследил злоумышленницу, используя информацию из соцсетей, где преступница публиковала свои фотографии и вела переписку с потенциальными жертвами.

По данным нью-йоркской полиции, Насырова причастна как минимум к трем ограблениям на территории США. Однако число пострадавших от действий россиянки может быть и больше. В настоящее время полицейские обратились к общественности с просьбой ко всем, кто когда-либо общался с подозреваемой, сообщить об этом правоохранителям.

На данный момент Генконсульство России в Нью-Йорке ожидает официального подтверждения факта ареста россиянки. У американской стороны есть трое суток на то, чтобы уведомить о задержании российское дипломатическое ведомство.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 22.03.17

В Кирове пьяный пациент с ножом захватил в заложники фельдшеров скорой помощи. / В Екатеринбурге в промзоне обнаружена свалка хлеба (ВИДЕО). / The Guardian озаботилась экологическими проблемами Югры. Главное зло – нефтедобывающие компании. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»