Теракт в центре Лондона: задавленные пешеходы и поножовщина

Публикации за 22.03.17

Сегодня в центре Лондона вблизи Вестминстерского дворца, где заседает британский парламент, произошел теракт, в результате которого несколько человек погибли и коло десяти были ранены. Точной информации о количестве жертв пока нет.

По предварительной информации, злоумышленник, находясь за рулем автомобиля, сбил от 8 до 12 человек на Вестминстерском мосту, после чего врезался в заграждения. По данным Вестминстерского дворца, где заседает британский парламент. Sky News приводит слова свидетеля, который сообщил, что на Вестминстерском мосту лежат не менее восьми человек, пострадавших под колесами автомобиля. По его словам, водитель намеренно ехал по тротуару, передает «Интерфакс».

По данным «Би-би-си», одна из пострадавших скончалась в больнице. По словам врачей, у некоторых жертв наезда «чудовищные» ранения.

Предположительно от полученных ранений также умер полицейский. Сообщается, что террорист после наезда на пешеходов покинул автомобиль, напал на полицейского с ножом и нанес ему ранения. После этого представители органов правопорядка несколько раз выстрелили в мужчину..

Лондонская полиция квалифицировала случившееся как теракт.

Лондон, Светлана Антонова

Лондон. Другие новости 22.03.17

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