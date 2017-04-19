ФСБ отчиталась о ликвидации под Владимиром двух мигрантов, готовивших теракты / Еще одну группу экстремистов с компонентами бомбы схватили в Краснодаре

Публикации за 19.04.17

Сотрудники ФСБ ликвидировали в бою во Владимирской области двух граждан одной из среднеазиатских стран, подозреваемых в подготовке терактов на территории России. Уроженцы Средней Азии были связаны с вербовщиками международных террористических организаций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что подозреваемые 1991 и 1987 года рождения оказали вооруженное сопротивление в ходе задержания и были уничтожены в результате боестолкновения. Среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет.

«Данные лица состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления СВУ, – сообщает спецслужба. – И выражали готовность к совершению террористических актов на территории России», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте проведения спецоперации обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет ПМ, боеприпасы. Следственное подразделение УФСБ России по Владимирской области возбудило уголовное дело по данному факту.

Еще одна спецоперация по задержанию группы подозреваемых в экстремизме, готовивших самодельную бомбу, была проведена ФСБ в Краснодаре. Состав и численность группировки не раскрывается. По месту жительства задержанных обнаружены и изъяты компоненты к изготовлению самодельного взрывного устройства – около 150 грамм пластичного взрывчатого веществ, коробки с гайками, религиозно-экстремистская литература, сообщает краевой главк ФСБ. Отмечается, что выявленная группа предполагаемых экстремистов пропагандировала радикальную исламскую идеологию, заявляла о желании принять участие в «джихаде», передает РИА «Новости». Установлено, что задержанные посещали специализированные сайты по взрывчатым веществам и взрывным устройствам, на их страницах в одной из соцсетей обнаружены «тексты с признаками религиозно-экстремистского содержания», отмечается в сообщении. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, в свою очередь, сегодня заявил о росте террористической угрозы в России. По его словам, финансируемые из-за рубежа экстремистские организации наращивают активность и пытаются создавать законспирированные и автономные ячейки, целью которых является совершение «резонансных терактов». Наиболее напряженной остается обстановка в Северо-Кавказском федеральном округе, где активно ведется работа по вербовке боевиков, заявил Патрушев на выездном совещании в Ставрополе. Он отметил, что на стороне террористов в Сирии и Ираке воюют 2,7 тысячи российских граждан – выходцев с Кавказа.

Патрушев заявил, что для предотвращения терактов необходимо «усилить контроль за миграционными потоками». По его словам, нужно выявлять среди мигрантов лиц, «исповедующих радикальные религиозные взгляды и склонных к совершению противоправных действий».

Ранее, после теракта в метро Петербурга, глава ФСБ России и руководитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников предупредил о подготовке террористами новых атак в России.

Владимир, Светлана Петрова

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