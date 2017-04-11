Террористы готовят новые атаки в России, предупредил глава ФСБ / ... и раскритиковал антитеррористическую работу в стране

Публикации за 11.04.17

Террористы из запрещенной в России и многих странах мира группировки «Исламское государство» готовят новые атаки на территории России и других стран. Об этом сообщил во вторник глава ФСБ России и руководитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

По словам руководителя спецслужбы, у НАК есть сведения о намерении экстремистов устроить новые теракты в России.

«В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующий о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе ИГ, вынашивают планы осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе России», – сказал Бортников на заседании НАК. «Примером тому служат совершенные в последние недели резонансные теракты в Великобритании, России, Швеции и Египте», – добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы ФСБ, основу террористических групп на территории России составляют трудовые мигранты из стран СНГ. «Результаты анализов имеющейся информации свидетельствуют, что основной костяк террористических групп составляют граждане стран СНГ, прибывшие в Россию в потоках трудовой миграции», – сказал Бортников, чьи слова приводит РИА «Новости». По его словам, часть приезжающих в Россию боевиков проходила подготовку и участвовала в боевых действиях на стороне террористов в Сирии и Ираке. После прибытия в Россию экстремисты занимаются активной вербовкой в мигрантской среде, рекрутируя исполнителей терактов в РФ, указал Бортников.

В связи с этим он предложил усилить пограничный режим в отношении людей, которые могут иметь отношение к террористическим группировкам, чтобы предотвратить их проникновение в страну. «Требуется предусмотреть дополнительные меры пограничного режима для государственной границы на каналах въезда-выезда и пассажиропотока в отношении лиц, подозреваемых в причастности к террористическим структурам», – сказал Бортников. При этом, по его словам, необходимо «укреплять сотрудничество с зарубежными партнерами, повышать оперативность обмена информацией, принимать необходимые меры для задержания преступников».

Наряду с этим, указал глава НАК, необходимо продолжить работу по вскрытию и пресечению каналов финансовой и иной ресурсной подпитки терроризма, борьбу с незаконным оборотом оружия и взрывчаткой, а также уделить особое внимание вопросам противодействия идеологии терроризма. «Ответственность чиновников, регулирующих миграционное законодательство, и представителей бизнеса, использующих труд мигрантов, должна быть повышена», – добавил глава ФСБ.

Бортников также заявил, что работа по антитеррору в России не в полной мере отвечает существующим угрозам, что показало расследование теракта в метро Петербурга. «Оперативная работа еще не в полной мере отвечает угрозе, исходящей от незаконных террористических организаций», – отметил глава НАК.

Напомним, 3 апреля в метро Петербурга были заложены два взрывных устройства. Первая бомба, спрятанная в автомобильном огнетушителе, была найдена и обезврежена на станции «Площадь Восстания». Второе самодельное взрывное устройство привел в действие террорист-смертник в вагоне поезда в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». По версии следствия, им был выходец из Киргизии, гражданин РФ 22-летний этнический узбек Акбаржон Джалилов. В результате теракта погибли 14 человек, около 50 пострадали. Джалилов имеет отношение и к бомбе, найденной на «Площади Восстания». Криминалисты обнаружили генетические следы подозреваемого на сумке, оставленной на платформе станции, в которой находилась бомба.

Уже 7 апреля суды Москвы и Санкт-Петербурга отправили под арест сразу восьмерых предполагаемых участников террористического подполья, вероятно, связанных с атакой 3 апреля. По версии силовиков, они являются выходцами из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана и работали, в основном, в суши-баре и кафе. Следствие считает, что попутно они вели подготовку к теракту. Вычислить вероятных пособников смертника удалось благодаря телефонным переговорам. В суде выяснилось, что перед самоподрывом Акбаржон Джалилов сделал несколько звонков, по которым следствие вышло на других подозреваемых.

Москва, Светлана Петрова

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