«Готовили резонансный теракт»: ФСБ поймала на Сахалине двух сторонников ИГ с бомбой

Публикации за 26.04.17

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Сахалине. Сотрудники спецслужбы задержали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По данным спецслужбы, задержанные готовили теракт в общественном месте.

Подозреваемые – гражданин одной из республик Центральной Азии и гражданин России – были схвачены в городе Южно-Сахалинске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По сведениям спецслужбы, задержанные планировали совершить «резонансный террористический акт на объекте массового пребывания людей».

В ходе обысков в местах их проживания найдена и изъята самодельная бомба с готовыми поражающими элементами, компоненты для ее изготовления, пропагандистские материалы ИГ и запрещенная экстремистская литература, сообщили в ФСБ. Кроме того, в мобильных телефонах задержанных обнаружены схемы изготовления самодельного взрывного устройства, отметили в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее, после теракта в метро Петербурга, глава ФСБ России и руководитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников предупредил о подготовке террористами новых атак в России. По его словам, основу террористических групп на территории России составляют трудовые мигранты из стран СНГ. В связи с этим он предложил «усилить пограничный режим» в отношении людей, которые могут иметь отношение к террористическим группировкам, чтобы предотвратить их проникновение в страну. Сегодня Бортников, выступая на международной конференции по безопасности в Москве, призвал спецслужбы активизировать работу среди мигрантов в целях предотвращения преступлений. По его словам, основную массу приезжих составляют молодые люди, которые «в силу определенных причин неспособны быстро адаптироваться в новых местах проживания». «Спецслужбам нужно понять, как работать… в этой среде, чтобы своевременно реагировать на возникающие проблемы, купировать причины, толкающие людей к протестам, радикализации, совершению умышленных действий экстремистского и террористического характера», – указал Бортников. «В тех случаях, когда власти не справляются, пускают ситуацию на самотек, тогда и происходят акции прямого действия», – заключил директор ФСБ.

Южно-Сахалинск, Светлана Петрова

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