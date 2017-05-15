NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 15.05.17

В Москве нашли трупы трех человек с огнестрельными ранениями / Вероятный стрелок – сотрудник МИДа

В Москве нашли трупы трех человек с огнестрельными ранениями Вероятный стрелок – сотрудник МИДа

В Москве в одном из жилых домов на Ленинском проспекте были обнаружены тела трех человек с признаками насильственной смерти. Как передает со ссылкой на источники в правоохранительных органах агентство новостей «Москва», на трупах имеются огнестрельные ранения.

«В квартире одного из домов на Ленинском проспекте обнаружены тела мужчины, женщины и ребенка. Все с огнестрельными ранениями», – заявил он. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

По данным телеканала «Рен ТВ», убийца мог являться сотрудником МИД. По данным источников телеканала, мужчина застрелил свою жену и дочь, после чего покончил с собой.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.05.17

В Екатеринбурге ГИБДД оштрафовала женщину, которая вела автомобиль с ребенком на коленях. / В Турции перевернулся туристический автобус: погибли 23 человека. / «Папа, мама, я – бездомная семья» Челябинские дольщики требуют достроить их дома (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter