В Москве нашли трупы трех человек с огнестрельными ранениями / Вероятный стрелок – сотрудник МИДа

Публикации за 15.05.17

В Москве в одном из жилых домов на Ленинском проспекте были обнаружены тела трех человек с признаками насильственной смерти. Как передает со ссылкой на источники в правоохранительных органах агентство новостей «Москва», на трупах имеются огнестрельные ранения.

«В квартире одного из домов на Ленинском проспекте обнаружены тела мужчины, женщины и ребенка. Все с огнестрельными ранениями», – заявил он. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

По данным телеканала «Рен ТВ», убийца мог являться сотрудником МИД. По данным источников телеканала, мужчина застрелил свою жену и дочь, после чего покончил с собой.

Москва, Иван Гридин

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